تجوب مسيرات قطاعات الأمن والجيش شوارع عرعر احتفالا باليوم الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم مسيرات للقطاعات الأمنية والعسكرية احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة.

في إطار الاحتفالات باليوم الوطني، شاركت عدة قطاعات من الوزارات والهيئات الأمنية في المسيرات، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، حيث تم رفع الأعلام الوطنية لتجسيد روح الوطنية والاعتزاز بالإنجازات.

انطلقت المسيرات من طريق الأمير سلطان مرورًا بدوّار النخيل، وسط حضور وتفاعل كبير من الأهالي الذين حرصوا على توثيق هذه المناسبة الوطنية.

هذه الفعاليات تأتي في إطار الاحتفالات بالذكرى الوطنية الـ95 للمملكة العربية ، التي تعبّر عن الوحدة والاعتزاز بالوطن والقيادة الرشيدة.

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

