رئيس وزراء باكستان يعزي في وفاة سماحة المفتي بالحزن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس الوزراء الباكستاني يعبر عن حزنه لوفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن حزنه العميق لوفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. وقد أكد شريف في تعزيته أن فقدان الشيخ عبدالعزيز ليس فقدانًا للمملكة فقط، بل للأمة الإسلامية بأسرها.

جهود الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في خدمة القرآن والسنة وشرح الشريعة الإسلامية لن تُنسى، وسيبقى إرثه الديني والعلمي حافلاً للأجيال القادمة. وعبر شريف عن تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللقيادة والشعب السعودي.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وأحبائه الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.