الصناعة والثروة المعدنية تشارك في معرض “الأتمتة الصناعية” بشنغهاي الصينية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منظومة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في معرض الأتمتة الصناعية في شنغهاي

شنغهاي – في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالتطور الصناعي والتقني، دشَّنت منظومة الصناعة والثروة المعدنية مشاركتها في معرض هانوفر ميسي "الأتمتة الصناعية" في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية. يُعتبر هذا المعرض أحد أبرز الأحداث الصناعية في آسيا، حيث يتيح المنصة لعارضيها فرصة استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الأتمتة، والروبوتات، والبرمجيات الصناعية.

المشاركة السعودية البارزة

يقود منظومة الصناعة والثروة المعدنية مشاركة المملكة في المعرض من خلال جناح وطني يضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

رحلة التطور الصناعي في المملكة

تبرز المشاركة السعودية رحلة التطور والتحول الصناعي في المملكة، والتقدم الملموس في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومبادرات المملكة في مجالات الأتمتة الصناعية وتطوير البنية التحتية الرقمية الصناعية. كما تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التصنيع المتقدم والقطاعات الصناعية الإستراتيجية، إلى جانب الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

المستقبل المشرق

تستعد المملكة لاستضافة النسخة المقبلة من معرض التحول الصناعي العالمي "هانوفر ميسي 2025" في العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل. هذا الحدث يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي ورائد في مجال التحول الصناعي وتمكين تقنيات التصنيع المتقدمة.

يعكس مشاركة منظومة الصناعة والثروة المعدنية في معرض الأتمتة الصناعية في شنغهاي التزام المملكة بالتطور والابتكار في القطاع الصناعي، ويبرز دورها الريادي في تعزيز التكنولوجيا والاستثمار في المستقبل.