مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعيد إصدار موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في تنقيح طبعة جديدة من (موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي)، وذلك ضمن برنامجها للنشر العلمي لعام 2025م.

ويأتي إصدار الموسوعة نظرا لنفاد النسخ المطبوعة، وحاجة الباحثين لمصدر يخدم تاريخ المملكة وتاريخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث صدرت الموسوعة للمرة الاولى بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، سنة 1419هـ، وأسهم في جمع المادة والإعداد والصياغة كل من: الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والدكتور ناصر بن محمد الجهيمي، والدكتور عادل بن محمد نوفل، والدكتور تاج السر أحمد حران، وراجعها لغويا الدكتور فهمي قطب الدين النجار.

وتتضمن الموسوعة 3 أقسام: السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، المعاهدات والاتفاقيات والأعلام، حيث تلقي الضوء على أهم الأحداث الدبلوماسية في عهد الملك عبدالعزيز، وتبرز الجهود التاريخية للمملكة على مدى تاريخها الطويل، ومواقفها العربية والإسلامية والدولية التي عكست عبقرية الملك عبدالعزيز ومقدرته الدبلوماسية، التي أثنى عليها المسؤولون الأجانب قبل المنصفين من العرب، خاصة أن دبلوماسية الملك عبدالعزيز كوّنت الأساس المتين والراسخ لمبادئ حكيمة في ميدان السياسة الخارجية للمملكة أصبحت مثالا رائعا يحتذى به.

وتعرف الموسوعة بالمعالم الأساسية لسياسة الملك عبدالعزيز الخارجية، وأطرها العامة، والثوابت التي قامت عليها، والأهداف التي كانت ترمي إلى تحقيقها، والأساليب التي اتبعتها للوصول إلى تلك الأهداف.

وتدون أيضا أهم المعلومات المرتبطة بالناحية الدبلوماسية من أحداث واعتراف سياسي ودبلوماسي بالمملكة، ثم التمثيل الدبلوماسي، إضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت مع المملكة في عهد الملك عبدالعزيز، وأعلام من العرب والمسلمين والأجانب الذين مثلوا بلادهم في المملكة، وممثلي المملكة في الخارج، وكذلك المؤسسات والهيئات المعنية بالدبلوماسية والعلاقات الخارجية.

وتضمن القسم الأول من الموسوعة العناصر الآتية: الملك عبدالعزيز: نشأته وجهوده، وسياسة الملك عبدالعزيز الخارجية، ووزارة الخارجية، والاعتراف الدولي بالمملكة العربية السعودية، والتمثيل الدبلوماسي، والمملكة والمنظمات الدولية والإقليمية، أما الثاني فتناول الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت مع المملكة في عهد الملك عبدالعزيز، فيما احتوى القسم الثالث من الموسوعة على الأعلام المحليين والأجانب، وهم الدبلوماسيون وكل من أسهم أو شارك في مجريات الحياة الدبلوماسية في عهد الملك عبدالعزيز، وجاء ترتيبهم ألفبائيا، وضم 607 شخصيات دبلوماسية من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

واعتمدت الموسوعة ضمن مصادرها ومراجعها مجموعة من المصادر الوثائقية المنشورة وغير المنشورة، منها: وثائق وزارة الخارجية، ومعهد الإدارة، ودارة الملك عبدالعزيز، والوثائق الدبلوماسية الأمريكية، والوثائق البريطانية، ووثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، وبعض الوثائق في جريدة أم القرى.