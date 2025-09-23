تابع الان خبر مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة والستين لدعم غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية الـ64 القادمة من المملكة العربية السعودية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة، محملة بالسلال الغذائية المخصصة لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مساعدات سعودية متواصلة لغزة

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الجهود الإنسانية المستمرة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون داخل القطاع، لاسيما مع الظروف المعيشية الصعبة ونقص المواد الأساسية.

تضامن إنساني ودعم شامل

ويؤكد وصول الطائرة الرابعة والستين استمرار التزام المملكة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات، عبر توفير الغذاء والمستلزمات الضرورية، بما ينسجم مع دورها الريادي في العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.