جامعة الملك خالد تنظم فعالية «مبادرة زرقاء»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك خالد، ممثلة في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، فعالية توعوية ضمن «مبادرة زرقاء» في المدينة الجامعية بالفرعاء، بهدف تعزيز دور المرأة في رفع الوعي بقضايا المياه واستدامة الموارد الطبيعية.

وتضمنت الفعالية لقاءات حوارية تفاعلية، ومعرضا مصاحبا، وعروضا تقديمية، إضافة إلى مبادرات طلابية مبتكرة ومنشورات توعوية.

وأوضحت مديرة المركز الدكتورة رحمة ناصر الجريس، أن الفعالية هدفت إلى تمكين المرأة السعودية في المجالات البيئية والمائية، مؤكدة تفاعل الطالبات وقدرتهن على تقديم أفكار مبتكرة ومساهمات فعالة، بما يعكس وعيا بيئيا متقدما واستعدادا لتحمل المسؤولية المجتمعية في قضايا المياه.

وأفادت بأن اللقاءات الحوارية شكلت منصة لتبادل الخبرات وعرض المبادرات الطلابية التي تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن «مبادرة زرقاء» ستتواصل خلال الفترة المقبلة من خلال برامج تدريبية ومشاريع مجتمعية تعزز الاستدامة البيئية، وتواكب توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.