وزير العدل: التطورات التي شهدها القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.

واستعرضت خلال اللقاء أبرز التطورات التي شهدها القطاع العدلي في مجالاته كافة، وما لها من أثر مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ونوه الوزير بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بالمرفق العدلي؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتعزيز الضمانات العدلية، مؤكدا اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد - حفظه الله -، وما تمثله من نقلة نوعية في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.

يشار إلى أن وزارة العدل قامت بعدد من المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تطوير الأنظمة والخدمات العدلية.