شكرا لقرائتكم خبر 8000 علم وأكثر من 50 فعالية في تبوك للاحتفاء باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95، وذلك على مدى 3 أيام متواصلة في 19 موقعا داخل مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها، بمشاركة 25 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.

وتشمل الاحتفالات أكثر من 50 فعالية متنوعة بين عروض وطنية وفنية، وفقرات شعبية وفلكلورية، وأركان تفاعلية وأنشطة مجتمعية، بما يضمن مشاركة واسعة لفئات المجتمع كافة.

وأوضحت الأمانة أنها أكملت تنفيذ مظاهر الاحتفاء في الطرق والحدائق والميادين، حيث توشحت مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها بـ8000 علم، وأكثر من 65,476 مترا طوليا من أساور الزينة الخضراء على أعمدة الإنارة والأشجار، إلى جانب تشغيل 250 كشافا ثابتا لإنارة الجسور والأنفاق باللون الأخضر، ونشر عبارات التهنئة بهذه المناسبة عبر أكثر من 40 شاشة ولافتة طرقية.