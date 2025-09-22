احتفال مبنى إمارة منطقة تبوك باليوم الوطني باللون الأخضر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تزين مبنى إمارة منطقة تبوك باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية. وقد غطت الإضاءة الخضراء كامل المبنى ومرافقه المحيطة به، في مشهد يعكس الفرحة والاعتزاز بالوطن.

تجسد هذه البادرة الوطنية الروح الوطنية العظيمة التي يحتفل بها الشعب السعودي في هذه المناسبة المهمة. وتأتي هذه الاحتفالات ضمن سلسلة فعاليات وفعاليات تحتفل بها المملكة سنوياً في ذكرى اليوم الوطني، لتعبر عن تضامن الشعب وولائه لوطنه.

وقد تفاعل السكان المحليون مع هذه البادرة بفرحة وسرور كبيرين، حيث شهدت شوارع تبوك تجمعات وفعاليات احتفالية تعكس الروح الوطنية العالية والانتماء للوطن.

وبهذه الطريقة، تحتفل منطقة تبوك باليوم الوطني السعودي بشكل مميز ومبهج، معبرة عن فخرها واعتزازها بوطنها الغالي. وتظل هذه الفعاليات الوطنية الهامة فرصة للتلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن في هذا اليوم المميز.