المملكة العربية السعودية تسهم بـ 500 مليون دولار في مبادرة استئصال شلل الأطفال العالمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معالي الدكتور عبدالله الربيعة: المملكة العربية السعودية تحقق شلل الأطفال منذ ثلاثين عامًا

أكد معالي الدكتور عبدالله الربيعة، وزير الصحة السعودي، أن المملكة العربية السعودية تحققت من شلل الأطفال لمدة ثلاثين عامًا، وذلك بفضل الجهود الحثيثة والمستمرة في مجال الصحة والتطعيم.

منوهًا بالدور الريادي للمملكة، أشار معاليه إلى مساهمة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، مؤكدًا على أهمية هذه القضية الإنسانية.

مشاركة معالي الدكتور عبدالله الربيعة جاءت خلال جلسة حوارية حول المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، والتي تم عقدها على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

معاليه أوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ أكثر من 3,000 مشروع صحي حول العالم، مما ساهم في تعزيز النظم الصحية المحلية وتمكين القيادات النسائية في القطاع الصحي.

وفي ختام كلمته، أشاد معالي الدكتور عبدالله الربيعة بالشركاء في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ودورهم الكبير في هذا المجال، معبرًا عن التزام المملكة بتقديم الدعم اللازم لضمان تخلص العالم من هذا الوباء وحماية كل طفل بأمان.