منظمة التعاون الإسلامي تُرحب بإعلان بريطانيا وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بقرار كلٍ من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين، ووصف هذه الخطوة بأنها تاريخية ومتماشية تمامًا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد أن هذا القرار يمثل دعمًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت المنظمة دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المبادرة بذلك ومساندة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وشددت على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.