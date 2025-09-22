تابع الان خبر السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - رحبت المملكة العربية السعودية باعتراف كل من بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بـ الدولة الفلسطينية، معتبرةً هذا الاعتراف خطوة مهمة تؤكد التزام الدول الصديقة بدعم مسار السلام وتعزيز حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

دعم دولي لمسار السلام

وأعربت المملكة عن تطلعها لأن تحذو المزيد من الدول حذو هذه الدول، واتخاذ خطوات إيجابية تسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه، وتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مهامها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

تعزيز فرص السلام والاستقرار

وأكدت المملكة أن هذا الاعتراف يمثل جزءًا من الجهود الدولية الهادفة إلى دعم حقوق الفلسطينيين، ويعزز مسار السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي لصالح القضية الفلسطينية.