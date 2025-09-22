البرتغال تصادق رسمياً على الاعتراف بدولة فلسطين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البرتغال تعلن اعترافها بدولة فلسطين

أعلنت البرتغال اليوم، رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، في خطوة تشكل تحولًا مع استمرار الحرب في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل في تصريح للصحفيين في نيويورك عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن الاعتراف بدولة فلسطين هو تنفيذ لسياسة أساسية وثابتة وتحظى بقبول واسع”.

دعوة لحل الدولتين

وأضاف أن البرتغال تدعو إلى حل الدولتين كونه سبيلًا وحيدًا نحو سلام دائم وعادل.