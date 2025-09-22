شكرا لقرائتكم خبر قصر الملك عبدالعزيز بـ«لينة».. شموخ تاريخي يضيء في اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قلب قرية لينة التاريخية التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، يقف قصر الملك عبدالعزيز شامخا منذ ما يقارب التسعين عاما، شاهدا على حقبة التوحيد وبصمة خالدة في ذاكرة الوطن، ويعد القصر واحدا من أبرز المعالم التاريخية التي تروي مسيرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله- في بناء الدولة وتوحيد أرجائها.

وشيد القصر بأمر الملك عبدالعزيز -رحمه الله - نحو 1354 - 1355هـ 1935 - 1936م على مساحة تقدر بنحو 4,320 م2، وفق الطراز المعماري السائد آنذاك من الطين والحجر واللبن، وزين بـ4 أبراج دائرية في أركانه، تعكس الجانب الدفاعي والمعماري في آن واحد، وتتوسطه بوابة رئيسة خشبية ضخمة في الواجهة الجنوبية، وتضم الواجهة الغربية بوابة جانبية أخرى.

ويتكون القصر من 52 غرفة تطل على فناء واسع، إضافة إلى مسجد، وبئر ماء، واسطبلات للخيول، ومصلى وساحة مناسبات رسمية، وكان القصر في حينه مقرا لإمارة لينة وشؤون المنطقة الشمالية، فضلا عن كونه سكنا للأمير وأسرته، مما يجعله رمزا إداريا وتاريخيا ذا مكانة بارزة.

ولم يكن اختيار موقع القصر مصادفة، فلينة تقع على بعد 100 كلم من رفحاء، على طريق تجاري قديم يربط وسط الجزيرة بالعراق عبر درب زبيدة الشهير، وهو ما منحها مكانة استراتيجية منذ القدم، وكانت ملتقى للتجار والقوافل بين العراق والشام والجزيرة العربية، إلى جانب وفرة مياه آبارها التي جعلتها محطة استقرار وازدهار اقتصادي واجتماعي.

واليوم، ومع احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»، يبرز قصر الملك عبدالعزيز بلينة بصفته أحد شواهد المجد التي تجسد الأصالة والمعاصرة في تاريخ المملكة، ورمزا يربط الأجيال الحاضرة بمسيرة التوحيد والتنمية، فهو ليس مجرد مبنى أثري، بل ذاكرة حية تؤكد ما بذله الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من جهود لبناء وطن آمن موحد.

يشار إلى أن «لينة التاريخية» الواقعة على بعد 100 كلم جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تتهيأ للاحتفاء باليوم الوطني الـ95، في مشهد يربط بين عمق التاريخ السعودي وأصالة التراث الممتد عبر القرون.

وتعد لينة من أبرز المواقع التاريخية في شمال المملكة، وهي محطة مهمة على طرق القوافل القديمة، واحتضنت قصورا وأسواقا ما زالت شاهدة على حضارة المكان وتاريخه.

وتنظم بلدية لينة فعاليات متنوعة بهذه المناسبة الوطنية، يتصدرها الاحتفال الرسمي في السوق الأثري، الذي يجمع بين الفقرات الوطنية والثقافية، ومن أبرزها: مسرح الطفل، ومسيرة الخيالة، وركن الأسر المنتجة، وركن الضيافة الشعبية، وتوزيع الهدايا، إضافة إلى سلسلة من البرامج المصاحبة التي تعزز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية السعودية.

كما استكملت البلدية تجهيز المواقع والحدائق والمتنزهات والطرق لاستقبال الزوار، وزينت الشوارع بالأعلام والإضاءات الجمالية، لتشكل لوحة وطنية تعكس أجواء الفرح والاحتفاء، وتجسد ارتباط الحاضر بجذور الماضي.

ولم تقتصر الاستعدادات على الجانب الميداني، بل شملت أيضا منصات البلدية الالكترونية التي تبث معلومات وطنية لتعريف الأجيال بتاريخ المنطقة ومكانتها، واستشراف مستقبل يقوم على الوحدة والتنمية، في أرض حملت إرثا عريقا، وصنعت حاضرا مزدهرا.