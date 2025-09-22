شكرا لقرائتكم خبر فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في حي حراء الثقافي احتفاء باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد حي حراء الثقافي في مكة المكرمة غدا؛ لإطلاق الفعاليات الخاصة للاحتفال باليوم الوطني الـ95 للمملكة، تحت عنوان «عزنا بطبعنا».

ويمتد الاحتفاء 6 أيام متضمنا برنامجا يوميا من الأنشطة التي تجذب جميع الفئات العمرية، تبدأ بفعالية الخيمة السعودية وفعالية الألعاب التفاعلية، وفعالية مسابقات وجوائز وفعالية الرسم، ومسيرة الهجن والفروسية التي تحاكي أوضاع السفر والتنقل قديما وتشكل جزءا كبيرا من الثقافة السعودية الأصيلة، وفعالية مسرح الوطن الذي يطرح تجارب واقعية متنوعة لممارسة الألعاب الترفيهية مع توفير المستلزمات والأجواء الخاصة بذلك، إضافة إلى ميدان التحديات الذي يوفر العديد من ألعاب المتعة والإثارة للكبار والصغار.

ويوفر الحي مساحات ترفيهية للأطفال تتضمن أنشطة تعليمية وألعابا ذهنية ومسابقات، إلى جانب ركن الحرف اليدوية الذي يتيح للزوار فرصة التعرف على الحرف التقليدية القديمة.

ويطرح الحي في طياته خيارات الاستمتاع بمجموعة المشروبات والأغذية ذات الطابع التراثي والمعاصر، وتوفير تجربة تسوق فريدة من خلال سوق الحرف والصناعات التراثية وعبر مجموعة من المرافق التجارية المتعددة والمتنوعة.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار حرص إدارة حي حراء الثقافي على تفعيل المناسبات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الانتماء الوطني، وربط الأجيال بتاريخ المملكة العريق.