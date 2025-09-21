شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم يرعى توقيع اتفاقية لدعم التحول التقني للجمعيات بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بمدينة بريدة، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، وشركة خارطة الإبداع للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن المجلس رئيسه الدكتور صالح الدامغ، ومن جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة سلطان المنديل، إلى تنفيذ 100 متجر الكتروني للجمعيات التابعة للمجلس بالمنطقة، ضمن المبادرات التقنية التي تسعى إلى دعم التحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة المالية والتسويقية للجمعيات الأهلية عبر الحلول الالكترونية الحديثة.

وبارك أمير منطقة القصيم توقيع الاتفاقية، مؤكدا أن مثل هذه الشراكات النوعية بين القطاع الثالث والقطاع الخاص ستسهم في تعزيز الابتكار التقني، ودعم مسيرة الجمعيات الأهلية، وتمكينها من أداء رسالتها في خدمة المجتمع بكفاءة أكبر.