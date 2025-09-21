شكرا لقرائتكم خبر جامعة نجران تحقق إنجازا بارتفاع عدد باحثيها إلى 32 عالما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة نجران إنجازا نوعيا يضاف إلى إنجازاتها المتعددة، بارتفاع عدد باحثيها من 24 عالما في 2024 إلى 32 عالما لعام 2025، وذلك وفق تصنيف جامعة ستانفورد لقائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، بناء على مؤشرات Elsevier العالمية.

وأوضحت الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس تصاعد الأثر البحثي، والنشر العلمي في تخصصات دقيقة، وترسيخ اسم الجامعة كمؤسسة بحثية واعدة ضمن الجامعات الناشئة سعوديا وعالميا، إضافة إلى نجاح استراتيجياتها في دعم وتمكين الباحثين.

يذكر أن التصنيف مبني على جودة الأبحاث، وعدد الاقتباسات، ومستوى التأثير في المجتمع العلمي.