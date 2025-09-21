شكرا لقرائتكم خبر فريق بحثي بـ«جامعة الحدود الشمالية» يبتكر نموذجا ذكيا لترجمة لغة الإشارة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق بحثي من جامعة الحدود الشمالية في ابتكار نموذج ذكاء اصطناعي متقدم لترجمة لغة الإشارة العربية إلى نصوص مكتوبة بشكل مباشر، دون الحاجة إلى شروح وسيطة، وذلك في إنجاز بحثي يعزز من تمكين الصم وضعاف السمع، ويدعم اندماجهم في المجتمع.

وأوضح الفريق أن النموذج الجديد، الذي نشرت نتائجه في مجلة Mathematics، يعتمد على بنية المحوّل التكيفي (Adaptive Transformer)، ويمتاز بدمج تقنيات مبتكرة تشمل المسح التكيفي للإشارات، والانتباه الموجه للمقاطع، والدمج التكيفي للخصائص؛ مما أسهم في رفع دقة الترجمة وسرعة معالجتها في الزمن الحقيقي.

وجرى اختبار النموذج على قاعدة بيانات ArabSign الخاصة بلغة الإشارة العربية، محققا نتائج رائدة تؤهله للتطبيق العملي في الأنظمة المساعدة لذوي الإعاقة السمعية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام رؤية المملكة 2030 بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الابتكار في مجالات التقنية الصحية والتعليمية، ودعم الأبحاث النوعية في الجامعات السعودية؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتوسيع فرص الاندماج في المجتمع.