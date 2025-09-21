تابع الان خبر المدينة المنورة تستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال العرب والقمة الاقتصادية للقطاع الخاص حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تستضيف المدينة المنورة فعاليات الدورة الـ21 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والقمة الاقتصادية الثانية للقطاع الخاص العربي، وذلك في 29 سبتمبر الجاري بمقر غرفة المدينة المنورة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف السعودية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية العربية ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

عنوان المؤتمر ومحاوره

يقام المؤتمر هذا العام تحت شعار: “تعزيز الوصول العربي: لوجستيات متقدمة لاقتصاد مستدام”، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية، حيث ستتم مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية وطرح حلول عملية لتطوير اللوجستيات العربية بما يخدم التكامل الاقتصادي.

مكان الانعقاد وآلية التسجيل

تُعقد أعمال المؤتمر في قاعة الأمير فيصل بن سلمان بمقر غرفة المدينة المنورة، فيما أتاحت الغرفة للراغبين في الحضور التسجيل عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي العربي.