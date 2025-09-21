تابع الان خبر تركي الفيصل: العالم يدخل مرحلة “عصر الوحوش” جراء انهيار النظام الدولي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث، أن العالم يدخل مرحلة خطيرة سماها “عصر الوحوش” جراء انهيار النظام الدولي القديم وتصاعد النزاعات وتراجع احترام القوانين الدولية.

وأشار إلى أن الأزمات في غزة، والنزاع في أوكرانيا، والهجمات الإسرائيلية تمثل نماذج لانهيار النظام، مع تصاعد الاستقطاب الدولي بين قوى كبرى.

جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها خلال فعالية نظمتها مؤسسة “ميد-أور” الإيطالية في مدينة باليرمو يوم 18 سبتمبر 2025، تحت عنوان “المتوسط في عالم متغير.

وأوضح أن غياب حل عادل للقضية الفلسطينية وعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة يهددان الأمن الإقليمي، خاصة مع عجز مجلس الأمن عن التدخل بسبب حق النقض “الفيتو”.

وأكد دور دول الخليج والسعودية في دفع السلام والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن إسرائيل تشكل الخطر الأكبر على المنطقة، داعيًا لبناء نظام دولي عادل يعالج القضايا الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح أن محاولات واشنطن فرض إرادتها رغم انتهاء العصر أحادي القطبية دفعت قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند إلى تعزيز التعاون فيما بينها، مما ينذر بمزيد من الاستقطاب الدولي.

وشدد تركي الفيصل على أن التعاون بين دول المتوسط بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الدولية.