شكرا لقرائتكم خبر إطلاق الربط الرقمي بين "صحة الافتراضي" ووزارة الصحة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الصحة، اليوم، الربط الرقمي بين مستشفى صحة الافتراضي ووزارة الصحة السورية، بحضور وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور مصعب العلي، وحضره افتراضيًا وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبدالسلام هيكل.

ويُعد الربط الرقمي بين البلدين خطوة في مسار التعاون الصحي السعودي-السوري، ويمثل نقلة نوعية في تكامل البنية التحتية الصحية الرقمية، ويفتح قنوات اتصال مباشرة بين المنصات الصحية السعودية ونظيرتها السورية، بما يتيح تقديم الخدمات الصحية فوريًا، وتشغيل الاستشارات والتشخيص والعلاج -عن بُعد- على مدار الساعة، وتقديم خدمات طبية متقدمة تتجاوز الحدود الجغرافية، والتي تأتي دعمًا لبناء نظام صحي متين في سوريا.

ويهدف المشروع إلى تسخير قدرات المملكة في التحول الصحي الرقمي لدعم المنظومة الصحية السورية، عبر تمكين الكوادر الطبية في سوريا من الوصول إلى خبرات الأطباء السعوديين، وتوفير استشارات تخصصية عالية الدقة، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، كما يُعزز هذا الربط مكانة المملكة كمحور إقليمي في الطب الافتراضي، ويجسّد التزام البلدين بتطوير نموذج تعاون رقمي يرفع كفاءة التشخيص والعلاج ويتيح خدمات صحية عابرة للحدود.