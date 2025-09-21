شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025 في الرياض مطلع أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح النادي، أن المزاد يقتصر على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، ويلتزم بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس حفاظًا على استدامته، مشيرًا إلى أن فرقه الميدانية تنتشر في مختلف مناطق المملكة لاستقبال الطواريح، وضمان وصولهم مع صقورهم إلى مقر المزاد، ويوفر النادي حزمة من التسهيلات تشمل خدمات النقل والسكن، إلى جانب توثيق البيع وعرض الصقور في مزاد تنافسي مباشر وسريع.
ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، ويجتمع الصقارون من مختلف مناطق المملكة لممارسة هوايتهم وتبادل خبراتهم، في إطار جهود المملكة للحفاظ على موروث الصقارة وتعزيز مكانتها عالميًا.
ويستهدف مزاد نادي الصقور السعودي 2025 إيجاد وجهة موثوقة تنظم عمليات البيع والشراء بشفافية، وتدعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد، مع الالتزام بالحفاظ على السلالات المهددة بالانقراض، والتوعية بعدم طرحها.
ويتيح المزاد متابعة فعالياته عبر القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز قيمة للطواريح في ختام لياليه، ضمن جهود النادي في تشجيع هذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025 في الرياض مطلع أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.