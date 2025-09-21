شكرا لقرائتكم خبر مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة ينظم «أسبوع رواد الصناعة والتعدين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، اليوم، فعاليات «أسبوع رواد الصناعة والتعدين»، الذي يستمر 5 أيام، وذلك ضمن سلسلة الأسابيع التي تطلقها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ممثلة بمراكز دعم المنشآت؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتضمن الأسبوع عددا من الجلسات وورش العمل يقدمها نخبة من المتخصصين، تتناول موضوعات متنوعة منها: المصانع بين التحديات والفرص الاستثمارية، ودور أدوات الدين في تمكين المصانع من التوسع وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال برنامج روابط الصناعة، ودور اللجنة الصناعية في دعم الصناعة في المدينة المنورة، ودور الممكنات الصناعية في منظومة الصناعة، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان: من المشتريات الذكية إلى المبيعات الرقمية: بناء نموذج أعمال حديث ومستدام، وفرص التوطين في قطاع التعدين، والتعريف ببرنامج «ألف ميل» لريادة الأعمال، إلى جانب ورشة عمل لصندوق التنمية الصناعية السعودي.

كما يشهد الأسبوع مشاركة عدد من الجهات العارضة من أبرزها: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لعرض خدماتها وتجاربها الناجحة في دعم مسيرة الصناعة والتعدين بالمملكة.

يذكر أن مبادرة «الأسابيع» التي تنظمها «منشآت» تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال ودعم منظومة ريادة الأعمال من خلال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة، واستعراض التجارب الناجحة، وإبراز دور المبادرات الحكومية في تعزيز نموها واستدامتها.