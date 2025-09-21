الجامعة الجديدة بمكة المكرمة تطور حلولاً مبتكرة لمشكلة المياه

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار تعزيز الشراكات البحثية والعلمية لخدمة التنمية المستدامة، عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اجتماعًا مع وفد من قسم العلوم البيولوجية بكلية العلوم في جامعة جدة. تم خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات مبتكرة، إلى جانب استثمار مخلفات النخيل في إنتاج منتجات ذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.

أحدث البحوث العلمية في مجالات المعالجة الحيوية والطرق البيئية الحديثة لإعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة تمثل محور النقاش خلال الاجتماع. وتم التطرق إلى تحويل مخلفات النخيل إلى منتجات متنوعة مثل الأعلاف والأسمدة والمواد الحيوية، التي تعود بالنفع على البيئة وتحقق عوائد اقتصادية للمزارعين.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أهمية تبني الحلول العلمية المبتكرة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث يمثل مسارًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالي الاستدامة البيئية والأمن المائي.

وأضاف أن التعاون مع جامعة جدة يعد خطوة مهمة نحو تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، من خلال تطوير تقنيات قابلة للتطبيق العملي واستخدام البحث العلمي لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.