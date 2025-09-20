شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية الاجتماعية يحصد جائزة أفضل ممول لرائدات الأعمال في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق بنك التنمية الاجتماعية إنجازا دوليا جديدا بفوزه بجائزة أفضل ممول لرائدات الأعمال (Best Financier for Women Entrepreneurs) خلال مشاركته في أعمال قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب (G20 YEA) التابعة لمجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 رائد ورائدة أعمال من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن الحكومات، وكبرى الشركات، والمنظمات الدولية.

وتسلم الجائزة نيابة عن البنك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال عبدالله بن سعد الرويس، خلال مراسم احتفالية جسدت جهود بنك التنمية الاجتماعية في تمويل وتمكين رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث رسخ البنك عبر هذه المسيرة دوره في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال منتجات تمويلية ميسّرة وخدمات غير مالية تشمل التدريب والإرشاد؛ مما أثمر عن قصص نجاح ملهمة أسهمت في انتقال مشاريع ناشئة إلى منشآت تجارية قائمة.

وتؤكد هذه الجائزة على مكانة بنك التنمية الاجتماعية ودوره الريادي في تمكين المرأة السعودية وتعزيز حضور المملكة في المحافل العالمية، وقد ترجم اهتمامه بدعم رائدات الأعمال من خلال مساهمته في تنمية المشاريع الصغيرة، وزيادة فرص العمل للسيدات، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وشكلت نسبة النساء المستفيدات من تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة 56% من إجمالي التمويل، فيما يقدم مجموعة من البرامج التمويلية المصممة خصيصا لدعم تأسيس المشاريع وتطويرها.

ويأتي هذا الفوز استمرارا لمسيرة البنك الرائدة في مجال التنمية وحصد الجوائز المرموقة محليا ودوليا، وحاز العام الماضي أيضا على جائزة أفضل جهة تمويلية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في البرازيل، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين (G20).

وتعقد قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب (G20 YEA Summit) سنويا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بوصفها منصة دولية لصياغة السياسات الداعمة لريادة الأعمال بين الشباب، وتبادل الخبرات واستكشاف الشراكات وإبراز التجارب الريادية المؤثرة.ه