غرفة المدينة تنظم لقاء بعنوان: «من المدينة إلى الفضاء.. اكتشف هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم غرفة المدينة المنورة لقاء بعنوان: «من المدينة إلى الفضاء.. اكتشف هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء»، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، من خلال تقديم خدمات الحاضنات والمسرعات والاستشارات ومساحات العمل المشتركة.

ويشارك في اللقاء الرئيس التنفيذي والقائد المحلي لهاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء، والمستشار لعدد من الشركات الناشئة يوسف البلادي، إلى جانب القائد المحلي لهاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء في المدينة المنورة شهد المطرفي.

ويتناول اللقاء عددا من المحاور أبرزها: التعريف بهاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء، وأهمية المشاركة فيه، واستعراض الجديد في نسخة 2025، إضافة إلى كيفية المشاركة، ودور القائد المحلي وأثر الهاكاثون في دعم الابتكار وريادة الأعمال بمدينة المدينة المنورة.