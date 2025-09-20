شكرا لقرائتكم خبر «كاكست» تستعرض تجربتها في التحول إلى منطقة ابتكار متكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، في أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية لواحات العلوم ومناطق الابتكار (IASP)، المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2025، وذلك في إطار جهودها لترسيخ مكانتها محركا رئيسا في منظومة الابتكار العالمية.

واستعرضت كاكست خلال المؤتمر استراتيجيتها التي أسهمت في تحولها من مؤسسة بحثية إلى منطقة ابتكار متكاملة، وتسعى من خلالها إلى إبراز قدراتها في تعظيم الأثر الاقتصادي من التقنيات العميقة، واستقطاب الشركات التقنية، وربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات ذات الأولوية.

وقدمت كاكست مبادرتها في تطبيق نموذج الابتكار السداسي باعتباره إطارا متطورا يجمع بين شركاء منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويوفر بيئة متكاملة لدعم الشركات الناشئة وتسريع تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، لإحداث أثر اقتصادي مستدام.

وعلى هامش المؤتمر نظمت كاكست الاجتماع السنوي للتحالف العالمي لمناطق الابتكار (GIDA)، الذي يضم 17 عضوا يمثلون 12 دولة، وناقش المشاركون أفضل الممارسات لتطوير مؤشرات الأداء، وتحفيز تبادل المواهب والتقنيات ورؤوس الأموال بين مناطق الابتكار حول العالم، بما يعكس الدور المتنامي للمملكة في قيادة بيئات الابتكار إقليميا وعالميا.

كما عقد النائب الأول لرئيس كاكست لواحات الابتكار الدكتور خالد الدكان، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة واحات الابتكار الدولية، لمناقشة فرص استضافة الشركات التقنية، وتطوير برامج مشتركة لربط الباحثين بالمستثمرين، وتنظيم فعاليات دولية تسهم في نقل وتوطين التقنيات وتمكين الابتكار.