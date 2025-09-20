انت الان تتابع بالتزامن مع اليوم الوطني 95.. عودة بطل «عاصفة الحزم» إبراهيم الزهراني بعد 8 أعوام علاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 سبتمبر 2025, 2:35 مساءً

عاد إلى أرض الوطن البطل المظلي إبراهيم بادي الزهراني، أحد أبطال "عاصفة الحزم"، بعد رحلة علاجية امتدت لنحو ثمانية أعوامٍ في ألمانيا، وسط مشاعر فخرٍ واعتزازٍ من أبناء الوطن. وتزامنت عودة الزهراني مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ95، ليُجسّد رمزية الفداء والعطاء، ويُعد مثالًا يُحتذى في التضحية في سبيل الدين والوطن، مثل رفاقه من أبطال القوات المسلحة. ولقيت عودته تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين عبّروا عن تقديرهم لما قدّمه من بطولاتٍ وتضحيات، سائلين الله أن يمدّه بالصحة والعافية، ومؤكدين أن اسمه سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن وأجياله القادمة.

