ترحيب البرلمان العربي بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول الإبادة الجماعية في غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عنوان الخبر: البرلمان العربي يرحب بتقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل في غزة

مقدمة: رحَّب البرلمان العربي بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، الذي أكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، ولجميع المواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.

1. إدانة سياسات الاحتلال:

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أشار إلى أن التقرير يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

2. تحرك عاجل من المجتمع الدولي:

اليماحي أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

3. دعم لتقرير مصير الشعب الفلسطيني:

البرلمان العربي يجدد دعوته لضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كوسيلة لإنهاء معاناته ووضع حد للاحتلال.

ختام الخبر:

يعبر البرلمان العربي عن استنكاره للجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.