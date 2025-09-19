دوري يلو: العلا يثبت صدارته ووجدة يفوز في الديربي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت أمس الخميس، منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي حملت معها الكثير من التشويق والإثارة. تصدرت العلا قائمة الترتيب بعد فوزها على البكيرية بثلاثية نظيفة، في حين حققت جدة فوزًا مهمًا على الوحدة في ديربي المدينة، واستمرت نتائج الجندل في التحسن بعد فوزها على الأنوار.

وفي باقي المباريات، حقق أبها والدرعية والرائد والزلفي والعروبة انتصارات مهمة، بينما تعادل الفيصلي مع العروبة. ولم تشهد المباريات سوى ثلاث بطاقات حمراء، في تحسن ملحوظ عن الجولة الأولى التي شهدت إشهار 10 بطاقات حمراء.

وبعد نهاية المباريات، تصدرت العلا قائمة الهجوم برصيد 8 أهداف، في حين أنها الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هدف حتى الآن. بينما جاءت العدالة والوحدة كأضعف خط دفاع برصيد 7 أهداف تلقوها، وجاءت البكيرية، العربي، الطائي، الأنوار، الجبيل والوحدة كأضعف خط هجوم برصيد هدف واحد فقط.

ومن المتوقع أن تنطلق الجولة الثالثة من دوري يلو يوم السبت المقبل، وتحمل معها الكثير من المواجهات المثيرة، حيث يلتقي الطائي مع العدالة، والجندل مع الفيصلي، والعربي مع العلا، وغيرها من المباريات التي تعد بالكثير من الإثارة والتشويق.