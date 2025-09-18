شكرا لقرائتكم خبر "السعودية للكهرباء" توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "إن تي بي سي" الهندية لتعزيز التعاون بينهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت إشراف وزارة الطاقة، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025م، في مقر وزارة الطاقة بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة إن تي بي سي (NTPC) الهندية، بهدف توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الشركتين في قطاع الكهرباء.

حضر توقيع الاتفاقية مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء؛ المهندس ناصر القحطاني، وسعادة سفير جمهورية الهند لدى المملكة؛ الدكتور سهيل إعجاز خان، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء؛ المهندس خالد الغامدي، وعضو مجلس إدارة شركة إن تي بي سي جايكومار سرينيفاسان.

ومثّل "السعودية للكهرباء" في مراسم التوقيع المهندس عبدالرحمن الرحيمي؛ نائب الرئيس لنشاط التوليد ، فيما مثّل شركة إن تي بي سي الدكتور جاتندر سنق شاندوك؛ المدير العام ورئيس تطوير الأعمال الدولية.

وتشمل مذكرة التفاهم؛ التعاون في مجالات تشغيل وصيانة محطات الكهرباء، وأعمال التحديث والتطوير، والمشتريات، والخدمات الهندسية، وإدارة المشروعات، إلى جانب التعاون المشترك في البحث والتطوير في مجال التقنيات الحديثة للطاقة. كما تتضمن المذكرة تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات محطات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين، إضافة إلى الاستثمار في مشروعاتٍ جديدة للكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "السعودية للكهرباء" لتعزيز شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية لدعم تطوير قطاع الكهرباء في المملكة.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تُعد أكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصدر الرئيسي للكهرباء في المملكة؛ حيث يتجاوز عدد مشتركيها 11 مليون مشترك، في حين تُعدّ شركة إن تي بي سي إحدى أكبر الشركات الحكومية العاملة في مجال الكهرباء في الهند، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي (77) ألف ميجاواط، تُنتجها من مصادر متنوعة تشمل: الفحم، والغاز، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أن لها حضوراً بارزاً في مشروعات الكهرباء خارج الهند.