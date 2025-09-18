تتويج الفائزين ببطولة حرس الحدود للألعاب الجماعية والفردية من قبل اللواء الودعاني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توج الفائزون ببطولة حرس الحدود في الألعاب الجماعية والفردية

توج مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، الفائزين ببطولة حرس الحدود في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، التي أقيمت بنسختها الـ (7) بمدينة الرياض. فاز فريق منطقة جازان بكأس بطولة كرة القدم، بينما حصل فريق منطقة مكة المكرمة على المركز الثاني، وأحرزت المنطقة الشرقية المركز الأول في مختلف الألعاب.

هدف البطولة

تهدف بطولة حرس الحدود إلى تعزيز مستوى اللياقة البدنية بين منسوبي القطاع، وإبراز الصورة الحضارية للرياضة الأمنية.