قانون إسرائيل؛ يُشرِّع الفوضى المُقنَّعة !!

الجُغرافيا القطريَّة وانتهاكها من قِبَل إسرائيل ؛ ليست مُجرَّد جُغرافيا للمكان فقط ؛ بل هي اِنتهاك للبشريَّة في هذا العالم ، واِنتهاك سافر للقانون الدولي ؛ لأنَّ حُرمة المكان اِمتداد لحق الإنسان في الأمان ، السلام ، والانتماء .

الدوحة اليوم لا يُنظر إليها كمساحة جُغرافية ليس لها حُرْمة في القانون الدولي ، بل هي كحاضن- أيضاً- للمفاوضات في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، وما حدث من اِعتداء غاشم على السيادة القطرية ؛ هي في حقيقتها اِعتداء على كُل الأعراف والقوانين الدولية ، وحين يُدنَّس المكان ؛ يُفقد القانون معناه ، ويغدو العدل مجرَّد مادَّة تُصاغ ولا تُنفَّذ ؛ عندئذٍ يفتقد القانون الدولي هيبته ، وتبدأ دائرة الغاب تتَّسِع.