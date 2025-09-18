الشراكة في بكرة: بيئة مكة المكرمة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عقدت إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة اجتماعاً تنسيقياً مع شركة آفاق البيئة، بهدف مناقشة تفاصيل اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز المبادرات البيئية ودعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

تناول الاجتماع عدة محاور، منها تعزيز التعاون في مجالات التوعية البيئية، وتنفيذ برامج التدريب التعاوني، والمشاركة في الفعاليات والمبادرات البيئية في مكة المكرمة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

أكد مدير إدارة البيئة بالفرع، المهندس عبدالله الصبحي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف البيئية وتعزيز المساحات الخضراء والمساهمة في الحد من آثار التغير المناخي، مشيداً بالدور الحيوي الذي يمكن أن يقدمه القطاع الخاص في هذا المجال.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن هذه الاجتماعات التنسيقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البيئي بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً على أن المسؤولية المجتمعية البيئية تعد ركيزة أساسية لبناء بيئة آمنة، مستدامة، ومزدهرة للأجيال القادمة.