توقيع اتفاقية تعاون بين نجم وعلم لتعزيز الأنظمة التقنية وتبادل البيانات في قطاع التأمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نجم للتكنولوجيا وشركة علم للخدمات المالية وقعتا اتفاقية تعاون لتعزيز الأنظمة التقنية وتبادل البيانات في قطاع التأمين. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهل عمليات التأمين وتحسن تجربة العملاء.

يسعى كل من نجم وعلم إلى دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة. سيتم تطوير نظام متكامل يتيح للشركات التأمينية تحسين كفاءتها وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التكنولوجيا المالية وتعزيز التعاون بين الشركات لتحقيق التميز التنافسي. تعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

سيتم البدء في تنفيذ الاتفاقية على الفور، ومن المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الشركتين وعملائهما على حد سواء. تعكس هذه الشراكة روح التعاون والابتكار في قطاع التأمين وتعزز مكانة الشركتين كرواد في صناعة التكنولوجيا والتمويل.