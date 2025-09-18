شكرا لقرائتكم خبر تعليم جدة ينظم فعالية "من أجل مستقبلهم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تهدف الفعالية إلى رفع وعي الأسرة بأهمية مرحلة رياض الأطفال ودورها في بناء شخصية الطفل وتعزيز مهاراته، إلى جانب تقديم الدعم لتسهيل تسجيل الأبناء في الروضات الحكومية عبر نظام “نور”، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الطفولة المبكرة ضمن رؤية المملكة 2030.
تضمنت الفعالية ستة أركان رئيسية شملت: ركن الدعم والمساندة في التسجيل عبر نظام “نور”، وركن تعريف الأسرة بأهمية رياض الأطفال، إلى جانب أربعة أركان تفاعلية للأطفال لتنمية مواهبهم ومهاراتهم بما ينسجم مع أنشطة المرحلة.
من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم للمبادرة التي تعزز الوعي التربوي والشراكة بين المدرسة والأسرة، مؤكدين أثرها الإيجابي في دعم تعليم أبنائهم.
وتأتي الفعالية امتدادًا لجهود تعليم جدة في دعم الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في نجاح العملية التعليمية.
