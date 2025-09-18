شكرا لقرائتكم خبر هيئة التراث تفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لفئة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت هيئة التراث على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لفئة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين، وذلك من خلال (مبادرة المكتشف الصغير) التي تنظمها الهيئة في مناطق المملكة بهدف تعريف الأطفال واليافعين بأعمال التنقيب الأثري؛ ومشاركتهم فيها عبر برامج تعليمية مبتكرة تجمع بين الأسلوب التفاعلي والمعرفة العلمية.

وتسلمت الهيئة الجائزة في الحفل الذي أقيم في مركز اكسبو الشارقة الخميس الماضي برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويأتي فوز هيئة التراث بهذه الجائزة تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته مبادرة المكتشف الصغير من خلال فعالياتها التي تستهدف النشء عبر محتوى تثقيفي وتطبيقي يُعرّف المشاركين بمفاهيم علم الآثار، ويغرس فيهم القيم المرتبطة بحماية المواقع الأثرية، والإسهام المجتمعي في الحفاظ عليها.

وتتوزع الفعالية على خمس مناطق رئيسة، تم تصميمها على هيئة محطات تعليمية وتفاعلية، تبدأ بـ "حكاية المكتشف الصغير"، وهي سينما تفاعلية تُعرض فيها قصة كرتونية تعليمية، تُحاكي رحلة استكشافية إلى موقع الفاو الأثري، يتعرف من خلالها الأطفال على التراث الثقافي بأسلوب مشوق، ثم محطة "أكاديمية المكتشف الصغير "، التي يطّلع فيها الأطفال على قطع أثرية وعرض للمواقع الاثرية تعود لحضارات مختلفة، ويتعرفون على أدوات التنقيب المستخدمة من قِبل علماء الآثار، وآليات التعامل مع المكتشفات الأثرية، فيما تتيح محطة "محاكاة التنقيب" تجربة عملية للبحث عن الآثار باستخدام أدوات تنقيب في بيئة رملية تحاكي الواقع، وفي محطة "محترف الآثار" يتم تقديم مساحة تفاعلية للأطفال، تجمع بين الرسم الإبداعي والتعرف على المعالم التاريخية، باستخدام الأجهزة اللوحية (آيباد)، فيما تمزج منطقة "العب وتعلّم" بين الألعاب الترفيهية والمحتوى الأثري؛ ليتعرف الطفل على المواقع التراثية بطريقة تعليمية ممتعة من خلال الرسم على السعف وصنع المسكوكات الأثرية.

وجاء فوز الهيئة بالجائزة بعد منافسة رفيعة المستوى، بمشاركة أكثر من 2,600 ملف من 37 دولة، تأهل منها 74 مرشحًا في 23 فئة رئيسية، مما يعكس أهمية الجائزة.

وبهذه الجائزة تكون هيئة التراث قد فازت بخمس جوائز في هذا العام حتى الآن (4 جوائز عالمية وجائزة إقليمية)؛ حيث فازت بجائزتين من جوائز Better Future -London العالمية للتصميم من خلال منتجات بيت الحرفيين في أملج، ومعرض بنان في نسخته الثانية؛ كما فازت بجائزتين من جوائز ميوز العالمية MUSE Creative Awards منحتا للمهرجان الدولي للألعاب الشعبية، وفعالية الاحتفال باليوم العالمي للتراث.