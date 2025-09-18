احتفال مستشفى الملك فهد بالهفوف باليوم العالمي لسلامة المرضى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفى مستشفى الملك فهد بالهفوف باليوم العالمي لسلامة المرضى من خلال معرض توعوي مميز

في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لسلامة المرضى، قام مستشفى الملك فهد بالهفوف بتنظيم معرض توعوي مميز لتسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى وتعزيز الوعي حولها. حيث شمل المعرض عدة أركان تعريفية بالأهداف العالمية لسلامة المرضى، وأهمية السلامة الدوائية، وكذلك مكافحة العدوى ورعاية كبار السن والأطفال.

تميزت الفعالية بتكريم الكوادر الطبية المتميزة والعاملين في المستشفى، الذين يسهمون بشكل كبير في تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وفي سياق متصل، نظم مركز الجبر للكلى فعالية توعوية خاصة بأمراض الكلى في مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد. شملت الفعالية محاضرة توعوية شيقة حول أمراض الكلى، إضافة إلى استشارات طبية مجانية وركن للتثقيف الصحي، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم للمشاركين للتأكد من سلامتهم الصحية.

هذه الفعاليات تأتي في إطار التزام المستشفيات والمراكز الطبية برفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع وتعزيز سلامة المرضى وجودتهم في تلقي الرعاية الصحية.