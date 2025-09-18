شكرا لقرائتكم خبر المنتدى العالمي للبنية التحتية بالرياض يختتم يومه الثاني بتوقيع 4 اتفاقيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال اليوم الثاني من المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط مشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين محليين ودوليين، حيث تجاوز عدد الزوار في اليوم الثاني أكثر من 9000 زائر من داخل المملكة وخارجها.

وشهد اليوم الثاني توقيع اتفاقية تعاون بين مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض و NHC Innovation، حيث وقعها من الطرف الأول الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن سليمان البداح، والرئيس التنفيذي للطرف الثاني المهندس ريان بن عبدالله العقل؛ بهدف تطوير حلول مبتكرة قائمة على البيانات، وتبادل الخبرات في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، إضافة إلى تنسيق التكامل التقني مع منصة «بلدي+» لتطبيقها في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب توقيع 3 اتفاقيات تعاون لدعم الابتكار في مشاريع البنية التحتية، وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة. فيما تواصلت أعمال المنتدى عبر عقد 8 جلسات حوارية ناقشت أبرز التوجهات المستقبلية في المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، وشملت موضوعات متنوعة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والذكاء الحضري، التنمية المستدامة، التنقل الذكي والنقل المتصل، الحوكمة والسياسات والخدمات الموجهة للمواطن، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص واستراتيجيات المستقبل. وشارك في هذه الجلسات عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم المدير العام في منظمة التعاون الرقمي الدكتورة هاجر الحداوي، ورئيس التميز الحضري في الهيئة الملكية لمدينة الرياض الدكتور مارتن ديفيز، ورئيس المدن الذكية ببلدية المنطقة الشرقية المهندس محمد ضيف الله بن حجنه، إلى جانب مدير تقنية المعلومات والمدن الذكية بمدينة المعرفة الاقتصادية، محمد شاه، والمخططة الحضرية الرئيسية في شركة أتكنز رياليس المهندسة فيلينا، ومدير المناطق اللوجستية الجديدة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية علاء بانبيله، والمدير التنفيذي لحوكمة البيانات الجغرافية المكانية في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية علي العواجي، والمدير الأول للمدن الذكية في أتكنز رياليس ساشا سود.

وأكد المشاركون أن مستقبل المدن الذكية في المملكة يعتمد على التكامل بين البنية التحتية الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وصولا إلى جعل الرياض واحدة من أبرز المدن الذكية عالميا.

وتستمر أعمال المنتدى حتى اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من قادة البنية التحتية والخبراء المحليين والدوليين؛ لبحث رؤية البنية التحتية الوطنية، التخطيط المتكامل، التمويل المبتكر، والتقنيات المستقبلية.