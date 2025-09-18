اخبار السعوديه

سيدات القادسية ينهين استعداداتهن لمواجهة النصر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق سيدات القادسية ينهي استعداداته لمواجهة النصر

انتهى فريق سيدات القادسية لكرة القدم من تحضيراته الميدانية استعدادًا لمباراته ضد النصر في الدوري السعودي الممتاز للسيدات. ستقام المباراة يوم الخميس على ملعب الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر في تمام الساعة 8:30 مساءً.

التدريبات الأخيرة شملت تمارين لياقية واختبارات سرعة وردة فعل اللاعبات، تلاها تنفيذ جمل فنية وتكتيكية بإشراف المدربة الكندية كارملينا. وقد وقفت المدربة على جاهزية اللاعبات والخطة الميدانية التي سيتبعنها في المباراة.

يتطلع الفريق إلى تقديم أداء مميز يعكس جهوده داخل الملعب، بهدف تحقيق نتائج إيجابية ترضي إدارة النادي وجماهيره.

