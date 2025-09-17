مكتب حقوق الإنسان يناشد الاحتلال الإسرائيلي بوقف الممارسات القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مكتب الأمم المتحدة يناشد إسرائيل لوقف التعذيب

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة إنهاء ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة بحق الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وفي بيان صحفي، أشار المكتب إلى أن الظروف القاسية التي يتعرض لها المحتجزون وصلت إلى مستوى التعذيب، مما أدى إلى وفاة 75 فلسطينيا منذ أكتوبر 2023، بينهم طفل يبلغ 17 عامًا.

وأكد المكتب أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، معربًا عن قلقه البالغ تجاه الوضع الحالي. وجدد المكتب دعوته إلى وقف هذه الممارسات القاسية فورًا، وضمان حماية جميع المحتجزين الفلسطينيين واحترام حقوقهم الأساسية.

وفي ختام بيانه، أكد المكتب على ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان عدم تكرارها في المستقبل ولضمان تحقيق العدالة والشفافية في معاملة المعتقلين.