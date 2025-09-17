تجربة المملكة في رعاية كبار السن تحصل على إعجاب خبيرة أممية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشادت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان كلوديا ماهلر، في إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ60، بالجهود الواضحة التي تبذلها المملكة لتحسين أوضاع كبار السن، مشيرةً إلى ما وصفته بالقفزات النوعية، وأن من بين ما لاحظته خلال زيارتها للمملكة خدمات يصعب العثور عليها في أماكن أخرى، ومن ذلك توفير الرعاية الصحية المنزلية والافتراضية، وخدمات السجل المدني الرقمية، فضلاً عن الخدمات الطبية المتقدمة داخل السجون.

وفي مداخلته أمام المجلس، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أن حماية وتعزيز حقوق كبار السن تمثل أولوية وطنية تنسجم مع رؤية المملكة 2030 ونهجها القائم على احترام كرامة الإنسان انطلاقًا من مبادئها الثقافية والدينية التي تُوجِب احترام كبار السن وتقديرهم.

وأشار البيان إلى أن المملكة كانت من الدول الراعية لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (58/13)، الذي أنشأ الفريق العامل المعني بوضع صك دولي ملزم بشأن حقوق كبار السن، وهو ما يعكس التزام المملكة المتواصل في هذا المجال.

وفي ختام الكلمة جددت المملكة تأكيد التزامها الثابت بحماية حقوق كبار السن وتعزيزها، مثنية على جهود الخبيرة المستقلة، داعية إلى الحوار البناء والتعاون متعدد الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تضمن كرامة كبار السن وحقوقهم.