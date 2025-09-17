اخبار السعوديه

نادي الصفا يستعد لمعسكر تدريبي في مصر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعثة الفريق الأول لكرة القدم تغادر إلى معسكر إعدادي في مصر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم أمس الثلاثاء إلى جمهوريا مصر العربية، لإقامة معسكر إعدادي في مدينة الإسماعيلية يستمر لمدة 12 يومًا, ضمن برنامج الاستعداد للموسم الجديد.

رئيس النادي يعبر عن شكره للشركة المتكفلة بتكاليف المعسكر

وقدّم رئيس مجلس إدارة النادي علاء حسن إبراهيم شكره الجزيل، لرئيس مجلس إدارة شركة نجوم للتسويق والاستثمار الرياضي عبد المعطي كعكي ، على تكفله بكامل تكاليف المعسكر, مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس دعم الكبير للنادي وتجسد عمق العلاقة التي تربطه بالصفا وجماهيره.

الهدف من المعسكر

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين عبر التدريبات اليومية وخوض عدد من المواجهات الودية استعداد للمشاركة في دوري الدرجة الثانية الذي ينطلق في 3 أكتوبر المقبل.

