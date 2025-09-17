شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تنظم ملتقى «فرص التوريد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ملتقى فرص التوريد في مركز دعم المنشآت بالرياض، وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان «NHC» وعدد من الجهات الممكنة والداعمة، بهدف تعزيز فرص المشاركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الوطنية.

ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي بالفرص المتاحة أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإبراز المزايا التفضيلية المقدمة لهم، إلى جانب التعريف بالبرامج الداعمة والتمكينية التي تتيحها «منشآت» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وشهد الملتقى توقيع اتفاقيتين مع منشآت صغيرة ومتوسطة، تمثلت في صفقة شراء عبر منصة «سبلاي برو»، واتفاقية توريد مع إحدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدعم وتمكين هذه المنشآت في قطاع التوريد.

كما تضمن الملتقى عددا من ورش العمل التوعوية والتعريفية المقدمة من قبل «NHC»، التي تناولت أبرز الفرص التوريدية ومتطلبات التأهيل للموردين، كما أقيمت ورشة عمل حول تعزيز التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات التمويل قصيرة الأجل، إضافة إلى استعراض منتجات وخدمات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي إقامة هذا الملتقى امتدادا لجهود «منشآت» في تقديم المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطهم بالجهات الداعمة والممكنة، بما يسهم في نمو المنشآت ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.