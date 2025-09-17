شكرا لقرائتكم خبر بيت الثقافة بالدمام ينظم فعاليات تزامنا مع «يوم النخيل العربي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة في مدينة الدمام، حزمة من الفعاليات والورش المتنوعة، تبرز أصالة التراث وعطاء الأرض، ومكانة النخلة بصفتها رمزا للهوية عبر تجارب معرفية وتفاعلية مهمة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للنخيل العربي، الذي يصادف الـ15 من سبتمبر من كل عام.

وشهدت الفعاليات تقديم ورشة توعوية بعنوان «النخلة والاستدامة البيئية» سلطت الضوء فيها على دور النخيل في دعم الاستدامة البيئية، وإسهاماتها في مكافحة التصحر، وتعزيز الغطاء النباتي، وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة أهمية العناية بأشجار النخيل، وإعادة توظيف مخلفاتها بطريقة صديقة للبيئة، مع فتح المجال للنقاش والأسئلة.

وفي السياق نفسه، تناول لقاء تحت عنوان «النخلة.. هوية وطن ومستقبل مستدام» إبراز مكانة النخلة في الهوية والثقافة السعودية، مع تسليط الضوء على ريادة المملكة في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وجهودها ضمن رؤية 2030 لدعم هذا القطاع الحيوي.