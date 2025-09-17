تابع الان خبر الألكسو تبحث مقترحًا سعوديًا لمعالجة الأوضاع التربوية بالدول العربية المتأثرة بالأزمات حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ناقشت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في مقرها بالعاصمة التونسية مقترحًا سعوديًا يركز على رصد الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في الدول العربية التي تواجه النزاعات والأزمات والكوارث. ويهدف هذا التحرك إلى تحديد الاحتياجات الفنية والمالية العاجلة لتلك الدول، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق معها، انطلاقًا من دور المملكة بصفتها رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وشهدت فعاليات “اليوم الإعلامي” مشاركة واسعة من الدول العربية التي استعرضت تجاربها ورؤاها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل من السودان وسوريا والصومال وليبيا ولبنان واليمن. وقدمت الوفود تقارير وعروضًا تضمنت بيانات دقيقة وإحصائيات تسلط الضوء على حجم التحديات التعليمية والثقافية والعلمية في هذه الدول.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة وممثل المملكة العربية السعودية، هاني بن مقبل المقبل، أن انعقاد هذا الحدث يجسد التزام الدول العربية بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي منذ إقرار بند دائم حول دعم الدول المتأثرة بالأزمات، مبينًا أن المبادرة السعودية بعقد “اليوم الإعلامي” تُترجم التعاون العربي المشترك إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأوضح المقبل أن الهدف الرئيس يتمثل في تسليط الضوء على فرص الدعم والتمويل الممكن توفيرها للدول التي تعاني من نزاعات وطوارئ، مشيرًا إلى أن الحاجة اليوم أكبر من أي وقت مضى لتضافر الجهود وتفعيل آليات الاستجابة. ووجّه شكره للجنة متابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية بالدول المتضررة لما بذلته من جهود كبيرة ساعدت على إنجاح هذه المبادرة.

ويأتي انعقاد “اليوم الإعلامي” استكمالًا لمخرجات الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي في مايو 2025، والتي تضمنت موافقة الأعضاء على المقترح السعودي بتنظيم فعالية متخصصة لرصد الاحتياجات وصياغة خطط عملية لدعم الدول العربية المتضررة.