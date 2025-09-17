شكرا لقرائتكم خبر «أمانة الشرقية» تنجز تطوير شارع الظهران في الخفجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الخفجي أعمال تأهيل وصيانة شارع الظهران بمساحة 19085 م2، تضمنت سفلتة الطريق، وتركيب بردورات بطول 1800 متر طولي، وأنترلوك بمساحة 3604 م2، ومطبات بطول 50 مترا طوليا؛ بهدف تحسين كفاءة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة في المحافظة.

وفي محافظة النعيرية، أطلقت الأمانة حملة خدمية شاملة تستهدف أحياء (الربيع - الخليج - الروضة)، وتشمل أعمال النظافة، صيانة الإنارة، إزالة المخلفات، إعادة تأهيل المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال، واستبدال حاويات النفايات، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الحياة.

ونفذت الأمانة مبادرة «شاركنا رأيك» بمشاركة أكثر من 350 متطوعا ومتطوعة، لاستطلاع آراء السكان حول الخدمات البلدية في مجالات النظافة، وصيانة الطرق والتشجير والإنارة؛ بهدف تطوير الأداء البلدي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب تنفيذ ورشة عمل بعنوان «العمليات التشغيلية للبلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية»، بحضور رؤساء البلديات، وسفراء الجودة، والمعنيين في البلديات، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات البلدية.