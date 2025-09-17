شكرا لقرائتكم خبر فتح باب التأهل للمنافسة على مشروعات الطاقة الشمسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» فتح باب التأهل للمنافسة على 6 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن المرحلة السابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.

وتضم مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشروع طبرجل 2 للطاقة الشمسية، في منطقة الجوف، بسعة تبلغ 1400 ميجاوات، ومشروع موقق للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، بسعة تبلغ 600 ميجاوات، ومشروع تثليث للطاقة الشمسية، في منطقة عسير، بسعة تبلغ 600 ميجاوات، ومشروع جنوب العلا للطاقة الشمسية، في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ 500 ميجاوات، وأما مشروعات طاقة الرياح فتضم: مشروع بلغة لطاقة الرياح، في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ 1300 ميجاوات، ومشروع شقران لطاقة الرياح، في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ 900 ميجاوات.

ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة، وتهدف للإسهام في إزاحة الوقود السائل من قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل المُستخدم في توليد الكهرباء.

يشار إلى أن المشتري الرئيس هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطورة، وقام المشتري الرئيس حتى الآن بطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تتجاوز سعتها 43 جيجاوات، ومن بين هذه المشروعات وقع المشتري الرئيس اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات تتجاوز سعتها 38 جيجاوات.