«التخصصي» يتوج بوسام تجربة المريض لريادته في تعزيز تجربة المريض لعام 2024

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بوسام تجربة المريض، من برنامج أداء الصحة، نظير المبادرات الرائدة التي أطلقها المستشفى؛ لإحداث تحول ملموس في تجربة المريض، حيث تسلم الوسام، المدير العام للشؤون الطبية الدكتور عبدالعزيز الراشد.

وأسهمت إنجازات التخصصي، في إحداث نقلة نوعية في تجربة المريض، منها نجاحه في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المصنعة محليا، وإجراء أول زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم، وإنهاء معاناة شاب مع السكري من النوع الأول، عبر إجراء أول عملية زراعة بنكرياس باستخدام الروبوت في المنطقة.

وعزز المستشفى تجربة المريض، عبر حلول رقمية مبتكرة لإدارة المواعيد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين كفاءة تدفق المرضى في الطوارئ والعيادات، مما أسهم في تقليص أوقات الانتظار.

وتهدف جائزة أداء الصحة، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال قياس مستوى الأداء وتطبيق مشاريع تحسينية، لجميع المنشآت الصحية ضمن نطاق البرنامج، وتعتمد في تقييمها على معايير دقيقة، تشمل مؤشرات أداء وطنية وبيانات موثوقة، ومراجعة نماذج التشغيل، تقييم الاستدامة والابتكار، وزيارات ميدانية للتحقق.

ويعكس هذا التتويج جهود التخصصي، في التزامه بتجربة مريض متميزة ورحلة علاجية أكثر إنسانية وكفاءة، متماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع صحي متقدم يضع المريض في قلب الاهتمام.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث صنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ15 عالميا، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب «براند فاينانس» Brand Finance لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة «نيوزويك» Newsweek.