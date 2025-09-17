شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» تطرح 4 فرص استثمارية في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 4 فرص استثمارية، في منطقة الباحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والمساهمة في دعم الأنشطة الزراعية، والحيوانية، وأنشطة الثروة السمكية والمرافئ، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية في المنطقة، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تضمنت زراعة الأشجار المثمرة على مساحة تبلغ 20,440 م2، وإقامة مبنى للخدمات التسويقية، في محافظة المخواة؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التقديم على هذه الفرصة ينتهي بتاريخ 19 نوفمبر 2025م. بالإضافة إلى فرصة استثمارية لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء، على مساحة إجمالية تبلغ 40,500 م2 في محافظة العقيق، بهدف دعم قطاع الثروة الحيوانية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مبينة أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة، هو يوم 16 نوفمبر 2025م.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرص الاستثمارية اشتملت على فرصتين في قطاع الثروة السمكية والمرافئ؛ تضمنت الأولى الاستثمار في الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، على مساحة 20.313 م2 بمحافظة بلجرشي؛ وذلك لزيادة إنتاج الأسماك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو يوم 26 نوفمبر 2025م.

وأضافت أن الفرصة الثانية للاستثمار في إنشاء مزرعة أسماك اكوابونيك، على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف م2 بمحافظة العقيق؛ بهدف زيادة إنتاج الأسماك والنباتات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، لافتة إلى أن التقديم لهذه الفرصة ينتهي بتاريخ 26 نوفمبر 2025م.